Cina-Italia | si impegnano ad approfondire cooperazione in innovazione sci-tech

Napoli, 27 nov – (Xinhua) – Gli operatori del settore turistico internazionale che hanno partecipato a una conferenza di promozione turistica tenutasi nella provincia orientale cinese del Fujian hanno espresso entusiasmo per il mercatLa 13ma edizione della China-Italy Science,nology and Innovation Week ha preso il via ieri a Napoli, con l’impegno di entrambe le parti a promuovere lain materia ditecnologica per affrontare le sfide globali e far progredire lo sviluppo comune. A tema “Il valore della scienza e della tecnologia nell’affrontare le grandi sfide del nostro tempo”, l’evento di tre giorni vedra’ incontri a livello ministeriale, la firma di accordi di, forum paralleli e sessioni di incontri individuali di “matchmaking”.