Abusa di una dipendente la picchia e la manda all’ospedale; la drammatica storia in provincia di Latina

Il Tribunale diha condannato V.K., titolare di un’attività commerciale di Fondi, a tre anni e quattro mesi di reclusione, a fronte di una richiesta di sette anni e sei mesi avanzata dal pubblico ministero Giuseppe Miliano. L’uomo era accusato di violenza sessuale, stalking, e lesioni nei confronti di una sua. Oltre alla condanna, è stata disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.L’imputato, di origine straniera, era stato indagato a piede libero dopo la denuncia della parte offesa per fatti avvenuti il 9 novembre 2018 a Fondi. L’indagine era stata condotta dal pubblico ministero Giuseppe Bontempo, che durante le indagini preliminari aveva raccolto diverse prove.La sentenza e le accuseAl termine della camera di consiglio, il Collegio penale presieduto dal giudice Elena Nadile ha condannato l’uomo per violenza sessuale, riconoscendo l’ipotesi lieve.