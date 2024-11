Voltron | Sterling K Brown Rita Ora e John Kim nel cast del live action

Leggi su Cinefilos.it

K.Ora eKim neldelK.Ora eKim sono stati scelti per il filmdi Amazon MGM Studios, unendosi alle star precedentemente annunciate Daniel Quinn-Toye e Henry Cavill. Rawson Marshall Thurber dirigerà il film da una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman. Thurber ha recentemente scritto e diretto il film d’azione del 2021 di Netflix “Red Notice” con Dwayneson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, e “Skyscraper” del 2018, sempre conson protagonista.Thurber ha condiviso un videomessaggio con i fan didurante il VoltCon in cui ha detto: “Voglio assicurarmi che rimaniamo fedeli al cuore e allo spirito di. In questo film, introdurremo una generazione completamente nuova di piloti. Abbiamo reinventatoper il mondo, ma rimarremo fedeli a.