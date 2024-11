Lanazione.it - Violenza sulle donne: il convegno di Coldiretti per promuovere i centri antiviolenza

Firenze, 26 novembre – Il ruolo deianti, l'impegno delle imprese agricole per coltivare il cambiamento e le esperienze maturate in Toscana: c'è ancora molto da fare per fermare l'emergenza. Lo dicono i numeri, pesantissimi: 8ammazzate ogni anno tra il 2006 ed il 2023, 6 solo nell'ultimo, con 4.500che si sono rivolte ad un centro anti, e 2.000 gli accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti. Numeri che descrivono la dimensione dell'orrore che tantehanno vissuto e che tante altre stanno vivendo, in questo esatto momento. Salvarsi dallaè possibile, la strada da imboccare con coraggio e tempestività è quella deiantiche sono il luogo riconosciuto dalla Regione Toscana come unico ad avere la specifica preparazione sull'argomento.