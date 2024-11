Ilrestodelcarlino.it - Spal, è davvero pura Accademia. Terza vittoria consecutiva

L’non si ferma più. Le biancazzurre sbancano Vicenza in maniera autorevole e consolidano il quarto posto in classifica nel campionato di serie C femminile. È ladi fila per la squadra di Leo Rossi, alla quale mancava solo un acuto contro una big per sedersi al tavolo delle grandi del torneo. È accaduto sul campo del Vicenza, contro una formazione che prima di domenica scorsa non aveva perso nemmeno una volta. Anzi, erano considerate – e lo sono tuttora – le principali candidate alla promozione in serie B assieme a Venezia e Trento. Ma l’– che ricordiamo aveva iniziato la stagione con quattro sconfitte consecutive – attraversa un momento magico che le sta aprendo scenari inimmaginabili. Continuare a volare basso è fondamentale, anche perché le più immediate inseguitrici devono recuperare delle partite, ma sognare un piazzamento di prestigio allele delle corazzate non costa nulla.