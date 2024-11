Game-experience.it - Sonic 3, Paramount ha realizzato una cartuccia speciale per Mega Drive per promuovere il film

ha deciso di dare il via ad una nuova iniziativa promozionale legata a3 – Il, realizzando nello specifico unache non potrà che far piacere a tutti i fan nostalgici dell’indimenticabile era dei 16-bit.Nello specifico la società americana ha creato unadel terzo capitolo della serie videoludica per Sega, la console sulla quale il celeberrimo ed iconico porcospino viola ha iniziato a godere di una notevole fama in tutto il mondo, diventando presto un vero e proprio simbolo dell’intera industria dei videogiochi.È inoltre importante aggiungere che questalegata a3 – Ilè perfettamente funzionante sulla console, rendendola di conseguenza un oggetto da collezione a dir poco ambito dai fan più accaniti.