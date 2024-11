Ilrestodelcarlino.it - RivieraBanca riparte da capolista: "Attenti a Brindisi, mina vagante"

Sarà un dicembre di fuoco, quello di. La squadra tornerà a giocare proprio il primo giorno del mese, domenica prossima, quando al Flaminio farà tappain uno dei più interessanti big match appuntati sul calendario a inizio stagione. I pugliesi non hanno iniziato alla grande, anche a causa di parecchi infortuni, ma hanno vinto 4 delle ultime 5 partite e si stanno rimettendo decisamente in carreggiata. "Occhio, perché è la classica squadra capace di arrivare sesta e poi di vincere i playoff – avverte Francesco Bedetti -. Hanno dovuto giocare con tanti giocatori fermi per infortunio e ora si stanno riprendendo. Forse non riusciranno ad arrivare nei primi posti, ma qualora si dovessero qualificare per i playoff saranno una. Per noi sarà una partita insidiosa". Rbr è reduce da una settimana finalmente tranquilla, senza impegni di campionato e con un inizio di assoluto riposo.