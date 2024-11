Ilnapolista.it - Nuove accuse alla Maccarani: «ha orientato il processo. Il pm riferiva tutto alla federazione» (CorSera)

Leggi su Ilnapolista.it

Il casonon sembra finito. La ct delle farfalle della ginnastica ritmica oggetto dida parte delle ex ginnaste Anna Basta e Nina Corradini. Lo riporta il Corriere della Sera. «Emanuela, c.t. delle farfalle della ritmica, e i vertici politici della ginnastica italiana devono essere processati dal Coni», questa la richiestaProcura Generale delle ex farfalle sostenute dall’associazione Change The Game.Emanueleavrebbeila suo caricoLa ctfine del primoper maltrattamenti fu prosciolta e ammonita in sede sportiva per «eccesso di affetto», nonostante la procura di Monza ha certificato «insulti, pesature reiterate, espressioni offensive riferite alle caratteristiche fisiche e umiliazioni».Leggi anche: Barzelletta ginnastica ritmica: “la colpa diè aver avuto un eccesso di affetto per le ginnaste”Per essere prosciolta, secondo l’accusa delle ginnaste, “avrebbea suo piacimento ilsportivo con il suo (teorico) accusatore, Michele Rossetti, manipolando il presidente federale Gherardo Tecchi.