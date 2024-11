Zonawrestling.net - Nick Aldis: “Con l’imminente passaggio a Netflix, la WWE non ha limiti”

Durante una recente intervista a “Insight” con Chris Van Vliet, il General Manager di SmackDown,, ha parlato di come la WWE, con, non abbia alcun limite. Le parole disull’influenza di Lee Fitting sulla WWE ha detto: “Lee Fitting ha fatto un lavoro incredibile, per un uomo del suo calibro. Nella sua mente, sono piccoli e semplici cambiamenti che ha fatto, ma per noi sono incredibili. Alcune delle inquadrature che ha ideato e sviluppato sono assolutamente straordinarie. Un esempio, la scena di Sami Zayn e Jey Uso nell’atrio dell’arena e quella in cui scendono dagli spalti. Ti chiedi come è possibile che non siano state fatte prima“ha poi continuato: “Non c’è un limite per la WWE. Letteralmente nessuno.