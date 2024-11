Neonati sepolti a Parma le bugie di Chiara Petrolini alla migliore amica | La sera prima abbiamo bevuto birra e fumato una canna insieme

Leggi su Open.online

Un castello di menzogne. Nemmenosuadiceva la verità. La 22enne di Vignale di Traversetolo (), accusata di omicidio premeditato e occultamento dei cadaveri dei dueche aveva partorito, si è nascosta dietroanche con la sua confidente più intima e sua omonima. La ragazza il 21 agosto è stata sentita dai carabinieri e ha scoperto in quel momento la realtà dei fatti. «È impossibile chesia stata incinta perché me lo avrebbe detto», ha dito ai militari quel giorno, come riporta Repubblica. In quel momento gli investigatori pensavano ancora che qualcuno avesse aiutato la 22enne. Mafine ritennero «genuina nella ricostruzione» ladi.Il vocale bugiardo dopo il partoNell’ordinanza che il 20 settembre ha portato agli arresti domiciliari la studentessa, c’è un audio cheha inviatosua