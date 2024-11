Ilrestodelcarlino.it - Melloni nel direttivo nazionale Fipe

Roberto, presidente della(Federazione italiana dei pubblici esercizi)-Ristoranti e Trattorie Confcommercio Ascom Bologna e membro di giunta di Confcommercio Ascom Bologna entra a far parte del comitatodella, al termine dell’assemblea elettiva di Roma. Lino Enrico Stoppani è stato confermato presidente dellaper altri 5 anni, mentreentra per la prima volta a far parte del comitato. "Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e mi hanno dato fiducia e ringrazio anche Confcommercio Ascom Bologna che mi ha appoggiato in questa candidatura – commenta–. I pubblici esercizi sono uno dei motori trainanti della nostra economia e del nostro turismo. A Bologna abbiamo ottenuto ottimi risultati grazie al lavoro e al rapporto con le Istituzioni intrattenuto dallalocale.