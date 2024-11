Udine20.it - Libere dalla violenza! Sabato 30 novembre al Centro Balducci

A chiusura del 32° Convegno “Ti proteggerò. Abitare insieme la fragilità”, realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio dei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Udine, nell’ambito della prima tappa della V edizione del Progetto “Dimmi – Le donne raccontano” realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,e Alchemilla in collaborazione con i rispettivi partner, con una fitta rete di altre realtà riunitosi per dire insieme “”, sono lieti di presentare presso la Sala “Petris” di Zugliano il gruppo milanese dei DescargaLab collettivo di suonatori delle periferie milanesi con all’impegno sociale che, nell’ambito del loro «BuonaVitaTour», porteranno in scena:«CAMMINARE SCALZA, UN BICCHIERE D’ACQUA E LA PRIMAVERA»lo spettacolo sulladi genere, che alternerà musica e parole, è la storia vera della complicata relazione d’amore di Velia che degenera in maltrattamenti efamiliare, psicologica e fisica.