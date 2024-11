Thesocialpost.it - Juventus in emergenza totale, si fa male anche McKennie

Lasi prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione in Champions League, domani sera a Birmingham contro l’Aston Villa, in condizioni di vera. L’elenco degli indisponibili per Thiago Motta si allunga ulteriormente, rendendo obbligate molte scelte di formazione.Otto assenti: l’infermeria è pienaGià privata di Bremer e Cabal (entrambi fuori fino a fine stagione), Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic e Milik, ladeve ora rinunciarea Dusan Vlahovic e Weston. Il serbo, autore di tre gol in Champions, non è ancora recuperato dall’infortunio muscolare subito con la nazionale e rimarrà a Torino per prepararsi in vista del match di campionato contro il Lecce., invece, è stato fermato da un affaticamento muscolare, aggiungendosi alla lunga lista di defezioni.