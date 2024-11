Terzotemponapoli.com - Il Napoli, il ricordo di Diego e non solo: parla Hamsik

Leggi su Terzotemponapoli.com

Marek, ex capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica. Di seguito le sue parole.Academy: la scuola in cui segnava da bambino ora è sua.“Ero subentrato come socio nel 2012 e l’ho rilevata in toto sette anni dopo. È il mio orgoglio: ho costruito due campi regolamentari, uno in sintetico. In più ci sono due campetti per il calcio a 5 e uno al coperto, da utilizzare quando c’è maltempo. Abbiamo tesserato 350 ragazzi, dall’Under sette fino alla prima squadra, che gioca nella Serie C slovacca”.L’ha fatto per riconoscenza?“Per amore del calcio. Nel mio Paese e più in generale in Europa per i giovani bisogna fare di più. Servono strutture”.NonAnche buoni maestri: lei lo diventerà?“Ci provo: a giugno finirò il mio corso a Coverciano e a settembre spero di prendere il patentino.