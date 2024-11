.com - Giorgia, video intervista Oceania 2: «Ho portato mio figlio alla proiezione dicendo che l’eroe è una ragazza»

Leggi su .com

Laper il film d’animazione Disney2, in cui doppia il personaggio di Matangi e interpreta il brano Perditi, in uscita nei cinemaVi presentiamo laper il film d’animazione Disney2, in cui doppia il personaggio di Matangi e interpreta il brano Perditi.L’amatissima artista e attuale conduttrice di X Factor si è cimentata per la prima volta nel doppiaggio di un film Disney.2 – Matangi2 cast e uscitaDiretto da David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller, con le voci italiane di Emanuela lonica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Danilo Salpietro, Giulia Luzi, Marco Mete,, Luna Tosti, Roberto Pedicini, Micaela Incitti, Angela Finocchiaro, Dario Oppido, Alistair Abell, Roberto Fidecaro, Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani, Emma Puccio, e le voci originali di Auli?i Cravalho, Dwayne Johnson, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Rachel House, Alan Tudyk,2 sarà nei cinema dal 27 novembre, distribuito da Walt Disney Company Italia.