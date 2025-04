Il Venezia ritira la maglia numero 13 di Marco Modolo | sabato la cerimonia al Penzo

sabato 12 aprile, in occasione della sfid con Monza, il Venezia vivrà un momento storico e carico di emozione: il ritiro della maglia numero 13, indossata con orgoglio da Marco Modolo, oggi parte dello staff tecnico del club. Prima del calcio lo stadio "Penzo" ospiterà una cerimonia per celebrare.

