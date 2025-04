IV municipio lavori giubilari quasi finiti L' assessore | Metodo Giubileo anche per l' ordinario

lavori procedono nei tempi e le nuove chiese “sono bellissime, ideali per farsi delle foto”. Il IV municipio ha fatto il punto sull’andamento dei cantieri finanziati con fondi giubilari. In particolare, l’assessore al Bilancio, P.N.R.R. e Fondi Europei, statali e regionali, Decentramento. Romatoday.it - IV municipio, lavori giubilari quasi finiti. L'assessore: "Metodo Giubileo anche per l'ordinario" Leggi su Romatoday.it procedono nei tempi e le nuove chiese “sono bellissime, ideali per farsi delle foto”. Il IVha fatto il punto sull’andamento dei cantieri finanziati con fondi. In particolare, l’al Bilancio, P.N.R.R. e Fondi Europei, statali e regionali, Decentramento.

