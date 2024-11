Liberoquotidiano.it - "Complimenti, ben ti sta". Fabio travolto: davanti alle telecamere il gesto che scatena il caos

Una partita che lascia l'amaro in bocca quella andata in scena ad Affari Tuoi lunedì 25 novembre. Qui, su Rai 1, a sfidare il Dottore c'è il concorrente della regione Lazio,, e la moglie Giordana. Dopo diversi alti e bassi, il Dottore propone il cambio, che però la coppia rifiuta Aprendo il pacco di Massimo, il tassista ‘brino', se ne vanno anche i 100mila e di cifre molto alte restano sul tabellone i 75mila e 50mila euro.a quel punto trova anche i 30mila euro e il Dottore offre 20mila euro per non fare un tiro. Un'offerta che moglie e marito rifiutano, stupendo anche Stefano De Martino. Ecco allora che il gioco prosegue: il concorrente apre il pacco 3. Risultato? Ci sono i 50mila euro, ma la speranza è l'ultima a morire visto che in ballo ci sono ancora i 75mila. La nuova offerta del Dottore è di 20mila euro e il concorrente sembra vacillare: "Prima di prendere una decisione volevo ringraziare chi sta dietro le quinte che ci aiuta nel programma, ovviamente ai pacchisti e a te che ci fai sentire in una grande famiglia.