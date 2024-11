Romadailynews.it - Arrestato 26enne per 15 furti in negozi a Roma

Individuato grazie a un tatuaggio, l’uomo è ora ai domiciliari con braccialetto elettronico.Un giovane italiano di 26 anni è statoper almeno 15commessi indella zona EUR. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’XI Distretto Esposizione della Polizia di Stato, a seguito delle indagini avviate dopo le numerose denunce dei commercianti esasperati.Il ladro agiva di notte, scegliendoprivi di saracinesca in ferro e dotati di ampie vetrine espositive. Utilizzava pietre per rompere i vetri, entrare nei locali e rubare il denaro presente in cassa. Tuttavia, un dettaglio distintivo – un tatuaggio dietro l’orecchio – immortalato dalle telecamere di videosorveglianza si è rivelato cruciale per identificare il malvivente.Posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del G.