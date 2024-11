Lanazione.it - Argentario, gli appuntamenti per le festività: torna la pista sul ghiaccio

Monte, 26 novembre 2024 – A Porto Santo Stefanoladi pattinaggio, a Porto Ercole protagonisti saranno invece il Presepe Vivente e la Casa di Babbo Natale. Mancava da diversi anni sul promontorio, adesso dall’8 dicembre al 6 gennaio grandi e piccini potranno divertirsi a pattinare sulanche a Porto Santo Stefano. Sarà questa la novità principale delle prossimenatalizie, che vedranno anche cambiamenti sulle luminarie, soprattutto nel capoluogo, dove tanto farà la nuova scelta fatta in via del Molo, che vedrà le sagome dei palazzi illuminate un po’ come avviene a Portofino. Se, dunque, ladi pattinaggio sarà posizionata in piazza dei Rioni di fronte al palazzo comunale, nel piazzaletto del municipio sarà invece installata una stella luminosa, che andrà a sostituire l’albero di Natale che, quest’anno non ci sarà.