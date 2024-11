Bergamonews.it - Anziana morta dopo il volo dalla finestra: il pm chiede 23 anni per la colf

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ventitrédi reclusione: 22 per l’omicidiontario aggravato di Rosanna Aber, 1 anno per i tre furti commessi prelevando denaro dal conto dell’averle sottratto il bancomat.È quanto ha chiesto il pubblico ministero Guido Schininà nei confronti di Krystyna Mykhalchuk, ucraina di 28, domestica della pensionataundel suo appartamento, al quarto piano di una palazzina di via Einstein a Bergamo.Il sostituto procuratore ha chiesto che le attenuanti generiche vengano considerate equivalenti alle aggravanti del nesso teleologico, ovvero l’aver commesso l’omicidio per occultare i furti, e l’abuso di relazioni domestiche, in quanto tra le due era in essere un contratto di lavoro.Un delitto, secondo l’accusa “non premeditato, ma commesso in modo istintivo.