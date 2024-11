Thesocialpost.it - Addio a James Abrahams: il genio di L’aereo più pazzo del mondo

Nato a Shorewood, Wisconsin, il 10 maggio 1944,S.è un nome che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della commedia cinematografica, grazie alla sua capacità di unire umorismo demenziale e parodia irriverente. La sua carriera è stata inizialmente legata al gruppo Zucker--Zucker (ZAZ), formato insieme ai fratelli David e Jerry Zucker, con cui ha dato vita a una serie di film diventati veri e propri cult.Gli esordi con il trio ZAZIl trio ZAZ si è affermato alla fine degli anni ’70 con Ridere per ridere (1977), diretto da John Landis, che già anticipava lo stile comico surreale e imprevedibile che avrebbe caratterizzato i loro lavori successivi. Il grande successo è arrivato conpiùdel(1980), un’iconica parodia del genere catastrofico, seguita da Top Secret! (1984), con Val Kilmer, e Per favore, ammazzatemi mia moglie (1986), che ha consolidato la loro reputazione come maestri della commedia.