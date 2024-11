Prospect | la spiegazione del finale del film con Pedro Pascal

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelconè un thriller fantascientifico che ruota attorno a una ragazza adolescente e a suo padre che si recano su una luna straniera per raccogliere un tesoro, scoprendo però qualcosa di imprevisto. Diretto da Zeek Earl e Christopher Caldwell, ilè sicuramente un’opera unica nel suo genere e vede protagonisti, Sophie Thatcher e Jay Duplass. Tuttavia, una volta giunti alsi potrebbe rimanere piuttosto disorientati, motivo per cui in questo articolo offriamo unadel suo significato.La trama diDamon (Jay Duplass) e sua figlia adolescente, Cee (Sophie Thatcher), non hanno un rapporto molto affettuoso. Bloccata nei confini della capsula spaziale, Cee cerca conforto nella musica e nella scrittura, mentre il padre si affida a sostanze aliene simili alle droghe.