Pantaloni da donna invernali, i modelli che ci terranno al caldo nei prossimi mesi

Li abbiamo voluti, con fatica conquistati ed ora meritano come giusto l’attenzione che spetta loro. Sebbene adesso costituiscano una scelta di facilità immediata quando si tratta di mettere a fuoco un outfit dell’ultimo minuto, poter contare su di loro non è sempre stato così scontato: sì, parliamo dei, un capo che ritroviamo oggi nel guardaroba base di ognuna soltanto grazie ai primi movimenti di emancipazione femminile. Il primissimo modello a far capolino negli armadi del tempo fu il cosiddetto bloomer, a rubare il nome direttamente a colei la quale propose l’indumento in sostituzione alla gonna. Una mossa, questa, che costò non solo attacchi ed ingiurie ma persino l’accesso a chiese.Solo con l’infausto avvento delle grandi guerre, quando a sostituire gli uomini – improvvisamente richiamati al dovere in battaglia – nei campi e nelle fabbriche entrarono in gioco le donne, idivennero con fatica quantomeno accettati.