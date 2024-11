Ilfattoquotidiano.it - Noir in Festival, cinema e letteratura dal 2 al 7 dicembre a Milano. Il programma e i premi da assegnare

, in ordine sparso, purché rigorosamente a tinte nere, gialle. anzi, decisamente, quest’anno ancor più profondo. Giunto alla sua 34ma edizione, ilinco-diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri si terrà dal 2 al 7con unche, accanto alle due tradizionali arti espressive, intende affacciarsi a linguaggi diversi, come quello del podcast – dove ormai vengonote inchieste audio – e quello del fumetto la cui “grande matita” di Paolo Bacilieri si misura con lanotturna di Giorgio Scerbanenco, l’autore “cult” a cui è intitolato ilo destinato al vincitore di cinque autori finalisti.E, restando sul fronte letterario, uno dei momenti clou della kermesse sarà l’attribuzione del Raymond Chandler Award a Joyce Carol Oates che lo riceverà il 5al Teatro Franco Parenti in una serata organizzata in collaborazione con La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi.