Guardate com’è diventato Yara Gambirasio ecco Massimo Bossetti oggi | le immagini mai viste

, il muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’omicidio di, si trova nel carcere milanese di Bollate. Detenuto dal 2014, l’uomo ha intrapreso un percorso di riabilitazione che lo ha coinvolto in un’iniziativa volta al reinserimento dei prigionieri nel mondo del lavoro. Il reinserimento dei detenuti nella società è un tema centrale nelle politiche penitenziarie moderne e l’opportunità di lavorare e partecipare a programmi di formazione, come nel caso di, non solo offre ai detenuti una possibilità di riabilitazione personale e professionale, ma aiuta anche a prevenire il rischio di recidiva.Condannato per l’omicidio dista scontando la sua pena nel carcere dove è stato assunto, insieme ad altri undici detenuti dalla Coimec, un’azienda per la produzione di lamierini di finitura.