Elezioni presidenziali in Romania il filorusso Calin Georgescu vince il primo turno

In, dopo lo spoglio del 99 per cento delle schede, il candidato di estrema destra e filo-russoha vinto a sorpresa ildelle, presentatosi come indipendente, ha vinto con il 22,80 per cento dei voti davanti alministro di centrosinistra Marcel Ciolacu, che ha ottenuto poco più del 19 per cento delle preferenze. I due si sfideranno al ballottaggio previsto per l’8 dicembre. L’affluenza è stata del 52 per cento degli aventi diritto.La riconferma di Ciolacu è in bilico dopo il successo a sorpresa diAl terzo posto nelle preferenze è Elena Lasconi, giornalista e sindaca, leader del partito di centrodestra Usr, che ha ottenuto intorno al 17 per cento, e solo quarto è George Simion, l’altro candidato della destra estrema filorussa, poco sotto il 15 per cento.