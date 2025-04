Il piano anti dazi di Giorgetti per aiutare le imprese italiane

dazi di Trump per fornire sostegno concreto alle imprese in difficoltà arriva dall’Italia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha proposto di sospendere nuovamente il Patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea per consentire ai Paesi membri di intervenire con aiuti pubblici. L’intervento è avvenuto durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio, dove il ministro ha spiegato come, alla luce delle nuove tensioni commerciali, sia necessario mettere tutti gli Stati dell’Unione nelle condizioni di agire a sostegno delle imprese nazionali.L’importanza dell’articolo 25Secondo Giorgetti, l’attuale assetto di governance economica europea contiene due riferimenti normativi fondamentali: l’articolo 26 e l’articolo 25 della direttiva 2024/1263. Il primo introduce clausole di salvaguardia nazionali, già utilizzate per consentire maggiori spese in ambito militare. Quifinanza.it - Il piano anti dazi di Giorgetti per aiutare le imprese italiane Leggi su Quifinanza.it La risposta, forte, aidi Trump per fornire sostegno concreto allein difficoltà arriva dall’Italia. Il ministro dell’Economia Giancarloha proposto di sospendere nuovamente il Patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea per consentire ai Paesi membri di intervenire con aiuti pubblici. L’intervento è avvenuto durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio, dove il ministro ha spiegato come, alla luce delle nuove tensioni commerciali, sia necessario mettere tutti gli Stati dell’Unione nelle condizioni di agire a sostegno dellenazionali.L’importanza dell’articolo 25Secondo, l’attuale assetto di governance economica europea contiene due riferimenti normativi fondamentali: l’articolo 26 e l’articolo 25 della direttiva 2024/1263. Il primo introduce clausole di salvaguardia nazionali, già utilizzate per consentire maggiori spese in ambito militare.

