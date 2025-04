Tpi.it - Giro delle Fiandre 2025: Tadej vs Mathieu, il duello continua. Elisa a caccia del bis

Aprile, in termini ciclistici, è il mesegrandi classiche del Nord. Domani toccherà alaprire il tritticogare monumento boreali che proseguirà domenica 13 aprile con la Parigi-Roubaix per concludersi il 27 con la Liegi-Bastogne-Liegi. L’università del ciclismo si esplicherà lungo i 269 chilometri che porteranno i corridori dalla piazza del mercato di Bruges fino a Oudenaarde. Sarà l’edizione 109 della Ronde van Vlaanderen, l’unica monumento priva d’un padrone storico, posto che nessuno l’ha conquistata più di tre volte. Per noi italiani la corsa dei muri resterà per sempre associata al nome di Fiorenzo Magni, denominato non a casoil leone, il solo a trionfare, tra il 1949 e il 1951, per tre volte consecutive. Al pari del toscano, possono vantare altrettanti successi quattro corridori di casa (Achiel Buysse, Tom Boonen, Eric Leman e Johan Museeuw), la locomotiva di Berna Fabian Cancellara e il campione uscente, l’olandesevan der Poel (Alpecin Deceuninck), mai vincente, però, negli anni dispari.