Incidente a Lucca resta bloccato nell’auto ribaltata Salvato dai vigili del fuoco

Lucca, 5 aprile 2025 – Incidente a Lucca nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile. Il comando dei vigili del fuoco ha ricevuto una segnalazione riguardante un sinistro avvenuto in via Sant'Alessio. Gli operatori sono intervenuti rapidamente in seguito al ribaltamento di una macchina che ha visto coinvolto un uomo. Quest'ultimo, sebbene non abbia riportato lesioni di rilievo, è stato prontamente liberato dal mezzo incidentato. Dopo l'intervento, è stato consegnato alle cure del personale sanitario, che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dell'episodio per accertarsi dello stato di salute del conducente.

