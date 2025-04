Kevin Bacon non ha alcuna intenzione di rallentare | Sono più motivato che mai

Kevin Bacon ha rilasciato un'intervista esclusiva a People in cui conferma di non voler assolutamente rallentare la propria carriera, giunto a 66 anni e con decenni di successi alle spalle. Negli ultimi anni, Bacon è passato da molti ruoli da protagonista a diversi da caratterista e lo stesso attore ha spiegato qual è il suo punto di vista su questo cambiamento. Niente rallentamenti nella carriera di Kevin Bacon "È buffo perché molte persone della mia età Sono felici di fermarsi, rallentare, giocare a golf o simili. Io, forse in maniera eccessiva, Sono più motivato che mai. Ci Sono tantissime cose

