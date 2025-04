Cile la figlia Allende destituita dal Senato dopo l’accordo con lo Stato per la vendita della casa paterna

Cile. Il Tribunale Costituzionale, con procedura insolita, ha destituito Isabel Allende, la figlia del presidente Salvador, dalla carica di senatrice. La dirigente socialista ha 80 anni, è parlamentare da 31, è stata presidente sia della Camera che del Senato. La decisione è stata presa con una maggioranza piuttosto netta, otto a due. Motivo della drastica decisione: Isabel Allende aveva avviato un accordo con lo Stato per vendere la casa del padre per farla diventare un museo.La casa nel quartiere Providencia di Santiago è stata residenza ma spesso anche ufficio di Salvador Allende dal 1953, è piena di ricordi, è da anni luogo di visite e di incontri. La proposta di farla diventare Museo di Stato non è venuta da Isabel Allende ma, qualche mese fa, da Marcela Sandoval, ministra dei Beni Nazionali del Governo Boric.

