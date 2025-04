Morto Antonello Fassari | ci lascia l’attore de I Cesaroni e del film Suburra

Morto Antonello Fassari quest’oggi a Roma. l’attore romano, grande esponente del teatro e del cinema italiano, era noto per essere stato tra i protagonisti della fiction di successo I Cesaroni che da poche settimane ha ripreso a registrare le puntate della nuova stagione, e che vede tra i protagonisti anche l’attore Claudio Amendola.Morto Antonello Fassari: la carriera dell’amato attoreE’ Morto quest’oggi Antonello Fassari. l’attore, regista e sceneggiatore era nato a Roma il 4 ottobre 1952 e negli ultimi anni di vita ha affrontato una dura malattia.Diplomato alla Silvio D’Amico Antonello Fassari è diventato famoso al grande pubblico grazie alla serie tv di Canale 5 “I Cesaroni” alla quale ha preso parte dal 2006-2014, oltre che per la sua interpretazione di Ciro Buffoni nel film “Romanzo criminale”. Superguidatv.it - Morto Antonello Fassari: ci lascia l’attore de I Cesaroni e del film Suburra Leggi su Superguidatv.it E’quest’oggi a Roma.romano, grande esponente del teatro e del cinema italiano, era noto per essere stato tra i protagonisti della fiction di successo Iche da poche settimane ha ripreso a registrare le puntate della nuova stagione, e che vede tra i protagonisti ancheClaudio Amendola.: la carriera dell’amato attoreE’quest’oggi, regista e sceneggiatore era nato a Roma il 4 ottobre 1952 e negli ultimi anni di vita ha affrontato una dura malattia.Diplomato alla Silvio D’Amicoè diventato famoso al grande pubblico grazie alla serie tv di Canale 5 “I” alla quale ha preso parte dal 2006-2014, oltre che per la sua interpretazione di Ciro Buffoni nel“Romanzo criminale”.

