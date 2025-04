Laprimapagina.it - Rende, l’Autonomia tradita: il gioco delle alleanze e la fusione imposta

Leggi su Laprimapagina.it

Claudio Castiglione, Presidente di Libertà e Giustizia Sociale, denuncia: “Un inganno che non può più essere taciuto”È ormai chiaro a tutti che la difesa deldella città di, tanto decantata negli ultimi mesi, sia solo un’illusione. Dietro le quinte, si stanno facendoche vanno in direzione opposta a quella dichiarata pubblicamente. A denunciarlo è Claudio Castiglione, presidente di Libertà e Giustizia Sociale, che non ha dubbi su ciò che sta accadendo: “È tutta una farsa. Da mesi ci raccontano di voler difenderedi, di opporsi allae di tutelare la nostra identità. Ma la realtà è ben diversa.”Castiglione punta il dito contro una serie dipolitiche che dimostrano quanto poco sincero sia il dibattito sulcittadina.