Monza-Como 1-3 colpo salvezza in rimonta per i lariani

rimonta per il Como, che supera 3-1 in trasferta il Monza nel match valido per la 31a giornata di Serie A e compie un passo deciso verso la salvezza, salendo a quota 33 punti. I brianzoli invece incassano la quinta sconfitta nelle ultime sei uscite e restano fermi a 15 punti: la retrocessione in Serie B è sempre più vicina.Il Como rimonta e si porta a casa il Derby ?#ComoMonza pic.twitter.com/UOO7TvgKAc— Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2025Monza-Como, la cronaca della partitaLa squadra di Nesta si porta subito avanti dopo appena cinque minuti con Mota, che si libera di Kempf e batte Butez con un destro angolato. Immediata la replica degli ospiti, che pareggiano i conti al 16? con un sinistro di Ikone su invito di Diao. Proprio Diao al 38? ribalta la partita battendo Turati dopo aver saltato Pereira. Lapresse.it - Monza-Como 1-3, colpo salvezza in rimonta per i lariani Leggi su Lapresse.it Vittoria inper il, che supera 3-1 in trasferta ilnel match valido per la 31a giornata di Serie A e compie un passo deciso verso la, salendo a quota 33 punti. I brianzoli invece incassano la quinta sconfitta nelle ultime sei uscite e restano fermi a 15 punti: la retrocessione in Serie B è sempre più vicina.Ile si porta a casa il Derby ?#pic.twitter.com/UOO7TvgKAc— Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2025, la cronaca della partitaLa squadra di Nesta si porta subito avanti dopo appena cinque minuti con Mota, che si libera di Kempf e batte Butez con un destro angolato. Immediata la replica degli ospiti, che pareggiano i conti al 16? con un sinistro di Ikone su invito di Diao. Proprio Diao al 38? ribalta la partita battendo Turati dopo aver saltato Pereira.

