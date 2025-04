Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Di Tommaso Esce Con Il Nuovo Singolo “Che Cos’è?”

dipresenta il“Che?”, disponibile dal 4 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali, impreziosito dalla tromba di Raffaele Kohler. Il brano ha un sapore reggae che strizza l’occhio alla primavera in arrivo e racconta momenti di vita quotidiana di un rapporto di coppia, con sentimenti che saltano dalla tenerezza alla paura che sopraggiunga la tanto temuta monotonia.Dal 4 Aprile In Radio e Su Tutte le Piattaforme DigitaliIl cantautoreDiè pronto a stupire il pubblico con il suo“Che?”, che è disponibile dal 4 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali, pubblicato sotto l’etichetta Indaco/Altafonte. Questa nuova canzone segna un importante passo nella carriera dell’artista, che continua a esplorare e innovare i suoi mondi sonori.