Addio Fassari, l'oste de "I Cesaroni".

18.30 E' morto a 72 anni Antonello, tra gli attori italiani,con inclinazione comica,più popolari grazie alla partecipazione a programmi Tv cult come Avanzi e a serie Tv come I, in cui interpretava l'Cesare. "Sarai per sempre mio fratello", ha commentato Claudio Amendola, commosso."Era malato, ma non eravamo preparati". Diplomato all'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico nel 1975,lavorò tanto in teatro,ma è con varietà e fiction ha conquistato la notorietà da metà degli Anni 80.