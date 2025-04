Lega la richiesta a Salvini | Torni al Viminale

Salvini Torni al Viminale a prendersi cura della sicurezza degli italiani. La richiesta la fanno intervenendo al Congresso della Lega, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che parlano in veste di segretari regionali, il primo per il Piemonte, il secondo della Lega lombarda. "Credo che sui temi dell'amministrazione .L'articolo Lega, la richiesta a Salvini: "Torni al Viminale" proviene da Webmagazine24.

