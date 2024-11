Tg24.sky.it - Cerciello Rega, dall'omicidio del carabiniere alle condanne. Le tappe della vicenda

Nel luglio 2019 il vicebrigadiere dei carabinieri viene ucciso a coltellate a Roma durante una colluttazione nell'ambito di uno scambio legato a questioni di droga. Fermati due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati all'ergastolo nel 2021. In appello la riduzione di pena. Poi, il 15 marzo 2023, la Cassazione dispone l'appello bis, che ha portato a uno sconto di pena per i due. Il 25 novembre diventa definitiva la condanna 15 anni per Elder