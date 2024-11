Bergamonews.it - Si accende la magia delle feste: apre il Bosco di Natale in piazza Vittorio Veneto

Bergamo. Ad esattamente un mese alla vigilia dila città di Bergamo siper le festività: alle 17,30 di domenica 24 novembre è in programma l’inaugurazione dele della casa di Babboin.Si tratta di unatante iniziative che animeranno il capoluogo fino all’Epifania, promosse dal Duc, con il Comune e la Camera di Commercio della città. Tra queste anche la mostra “Christmas Design”, con 14 installazioni d’autore dislocate per le vie di Bergamo e accese sabato 23 novembre: il tema che i designer hanno seguito in questa seconda edizione dell’esposizione è stato “Metamorfosi e Trasformazioni”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.it (@bergamonews)L’installazione deldi, commissionata da Duc e da Bcc Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio alla paesaggista Lucia Nusiner di Studio GPT, trasformain undei sogni dove i bambini potranno incontrare Babbo, nella casetta immersa in un boschetto di betulle e abeti, realizzata grazie al contributo dell’Associazione Bergamo In Centro.