Proposte innovative sul pedaggio dell’autostrada del Brennero | Arno Kompatscher al volante

Il governatore dell'Alto Adige,, ha avanzato una proposta per modificare il sistema delsull'autostrada del, introducendo una tariffazione diversificata in base al traffico. Questa strategia mira a migliorare la gestione del flusso veicolare, riducendo l'impatto acustico e le congestioni. L'idea disi inserisce all'interno di un dibattito più ampio sulla sostenibilità e sull'ottimizzazione delle infrastrutture stradali.Proposta divariabile e gestione del trafficoIl governatoreha indicato che l'introduzione di unvariabile per l'A22 potrebbe rappresentare una soluzione efficace per la gestione del traffico. "Con questa misura, il traffico si distribuirebbe meglio e il rumore calerebbe", ha dichiarato in un'intervista all'agenzia austriaca APA, sostenendo che un sistema di questo tipo possa incentivare i mezzi pesanti a viaggiare in orari meno congestionati.