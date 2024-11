Liberoquotidiano.it - "Perché ho distrutto la racchetta dopo il match con Sinner": il raptus di de Minaur | Guarda

"La? In questo momento me ne pento è stato qualcosa di istintivo e mi scuso": Alex de, sconfitto da Janniknel singolo della semifinale di Coppa Davis a Malaga, lo ha dettoil, al termine del quale ha lanciato la, rompendola. Probabilmente un gesto dovuto alla frustrazione, dal momento che il tennista numero uno al mondo ha battuto l'australiano ben nove volte su nove. "È come cercare di risolvere un puzzle che non molte persone sono riuscite a risolvere - ha proseguito dela partita -. Questo è probabilmente il modo migliore per descriverlo. La sua velocità e consistenza della palla gli permettono di non perdere la concentrazione durante il gioco. Quindi se vuoi andare là fuori e batterlo, dovrai giocare il tuo miglior tennis. Soprattutto nei punti importanti bisogna fare un passo avanti.