Movida violenta, a Latina e Ischia quattro ragazzini feriti a coltellate

Roma, 24 novembre 2024 – Due risse ae ricoverati in ospedale. E' il bilancio delladi una notte di ordinaria follia a. Due episodi simili nel giro di poche ore, comune denominatore: la lite scoppiata per futili motivi. Ma andiamo con ordine. Rissa aaggrediti fuori dalla disco Il primo episodio, nel centroPorto, in corso Vittoria Colonna, dove due giovani sono stati accoltellati al culmine di una lite scoppiata all'esterno di un disco bar. I due, di 16 e 18 anni, sono staticon diversi fendenti, quindi soccorsi e trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Hanno riportato ferite lievi, giudicate guaribili in 12 giorni, e sono stati dimessi. Il 18enne è stato accoltellato a una gamba, mentre il 16enne al fianco sinistro.