Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: seconda giornata, Tita ci riprova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima tappa della quinta edizione della, circuito velico internazionale dedicato ai catamarani F50. A(Emirati Arabi Uniti) va in scena l’appuntamento inaugurale della stagione-2025. Se nelladi ieri abbiamo assistito alle prime regate, quest’oggi il programma presenta altre due gare e la final race che decreterà l’imbarcazione vincitrice della tappa inaugurale del campionato.Dopo la primadi gare, al comando della classifica troviamo l’Australia di Tom Slingsby, vincitrice dell’ultima regata, con la Nuova Zelanda che incalza gli aussie a una sola lunghezza di distacco. Le due compagini oceaniche hanno ben cinque punti di margine su Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, appaiate a quota 18 punti in terza posizione.