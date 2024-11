Gaeta.it - Lady Spritz conquista il secondo argento mondiale a Skopje: la danza è una questione di cuore

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dellaè sempre ricco di sorprese e di emozioni coinvolgenti, e il gruppo dellene è la prova tangibile. Durante la competizione alle finali mondiali dilatine tenutesi a, in Macedonia del Nord, il gruppo ha raggiunto un traguardo significativo, confermandosi alposto nella categoria Synchro Latin Over 31. Questo successo rappresenta non solo un riconoscimento delle loro abilità, ma anche un simbolo di perseveranza e dedizione. Anche quest’anno, grazie all’organizzazione dell’IDO – International Dance Organization, letrici di Cerveteri hanno portato a casa una medaglia che brilla di orgoglio, evocando il legame speciale con la loro città.Un gruppo determinato e un percorso da celebrareLe, formate per la maggior parte datrici di età superiore ai 50 anni, hanno dimostrato come la passione per lapossa andare oltre i limiti fisici che l’età comporta.