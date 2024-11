Liberoquotidiano.it - La logica malata della Corte dell'Aia: sarebbe criminale perfino Churchill

Perché un crimine sia tale non basta solo la percezione dei fatti, spesso distorta: occorre una legge penale. Il principio arriva dall'esperienza giuridica romana che sanciva che non esisteva crimine senza la legge che lo prefigurasse come tale, né esisteva pena che non fosse prevista da una legge penale. Un principio superato nel 1945 con disinvolturae morale sull'onda'orrore per i crimini nazisti contro la pace, di guerra e contro l'umanità. Lapenale internazionale ha adesso tirato a palle incatenate contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministrodifesa generale Aluf Gallant, chiedendone l'arresto per crimini di guerra, e scatenando la scontata canea giustizialista e propal. I tre magistrati, tre persone appena, che verosimilmente leggono i giornali, guardano le tv, si abbeverano ai social e scrutano rapporti e documenti senza alcuna ricognizione diretta su Gaza e dintorni, hanno deciso che configura un crimine di guerra quello che sta facendo Israele in quella sporca guerra.