Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League arriva un successo per Asiago, mentre Val Pusteria cade a Klagenfurt

no una vittoria ed una sconfitta per le squadre italianedomenica della ICE2024-2025., infatti, supera l’Olimpia Lubiana,Val-OLIMPIA LUBIANA 5-3Gli sloveni sbloccano il punteggio con Kapel dopo 14:45, ma i veneti si scuotono subito e chiudono il primo tempo con 3 reti. Prima Misley segna l’1-1 al 15:31, quindi Moncada centra il 2-1 opo appena 18 secondi, quindi Gennaro va a segno con il 3-1 al 16:52. Nel secondo tempo Zajc riapre i conti al 30:43, prima che Magnabosco torni a far scappareal 38:04 con il 4-2. Nel terzo periodo Gazzola chiude i conti con il 5-2 al 46:42,nel finale c’è tempo per il 5-3 di Sabolic al 50:22.EC-KAC-VAL6-4I padroni di casa si portano avanti 3-0 con From, Fraser e Pastujov.