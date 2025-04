Iltempo.it - #5 Brabus la più potente di sempre

Da(circa un ventennio),rappresenta il top della gamma Smart e questa nuova “#5” non fa eccezione e si tratta della smart piùmai prodotta. L'abbiamo vista, in una Milano super affollata per la “Design week” e, nell'attesa di salirci a bordo e spingere sull'acceleratore, vediamo di capire con che cosa abbiamo a che fare. Un bel Suv di 4.70 metri, con un bagagliaio che va dai 630 ai 1.530 litri , più ci sono altri 47 litri anteriori davanti (il così detto frunk), tanta roba per un'elettrica. Quest'auto, realizzata con la cinese Geely, diciamolo subito, per allestimenti e finiture è una vera “Smart” e soprattutto questa, come da tradizione, non lesina in fatto di potenza ed accessori, andando a qualificarsi come un prodotto decisamente premium. Già la versione base 4x4 (c'è anche una posteriore) eroga intorno ai 590 Cv e con lastiamo a 645 (475 kW) e 710 Nm di coppia, che grazie anche alla funzione “Launch mode”, portano ad uno 0-100 davvero arrabbiato, da 3,8 secondi e 210 km/ di velocità massima.