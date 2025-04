Lutto nel mondo dello sport addio a Davide Ceccaroni presidente in carica della Uisp Forlì Cesena

Lutto nel mondo dello sport. Si è spento all'età di 62 anni, dopo una lunga malattia, Davide Ceccaroni, presidente in carica della Uisp di Forlì-Cesena ed ex consigliere comunale del Partito Democratico Cesenate. Lo scorso gennaio era stato confermato alla guida della Uisp provinciale.

