Cerved fallimenti in crescita 172 nel 2024 Boom degli strumenti di composizione delle crisi

fallimenti tra le imprese italiane. A fine 2024 è stato registrato un ulteriore picco: +17,2% rispetto al +9,8% di fine 2023, ovvero da 7.848 a 9.194 casi in termini assoluti. La maggiore concentrazione si registra soprattutto nel Nord-Ovest del Paese (30% delle procedure, Lombardia in testa), tra le società di capitali (82%) e nei servizi (35%). Analizzando i comparti, gli aumenti maggiori si rilevano nelle Costruzioni (+25,7%) e nell’Industria (+21,2%), in particolare Metalli (+48,4%) e Sistema Moda (+41,1%). Largo Consumo, Chimica e Farmaceutica sono invece in controtendenza. Lo rileva, con dati aggiornati, l’Osservatorio Procedure e Liquidazioni di Cerved, la tech company che fornisce segnali predittivi unici che semplificano la complessità per una crescita del business distintiva e sostenibile. Leggi su Ildenaro.it Dopo anni di calo culminato a giugno 2020 in seguito alla moratoria sui prestiti, nell’ultimo biennio hanno ripreso a crescere itra le imprese italiane. A fineè stato registrato un ulteriore picco: +17,2% rispetto al +9,8% di fine 2023, ovvero da 7.848 a 9.194 casi in termini assoluti. La maggiore concentrazione si registra soprattutto nel Nord-Ovest del Paese (30%procedure, Lombardia in testa), tra le società di capitali (82%) e nei servizi (35%). Analizzando i comparti, gli aumenti maggiori si rilevano nelle Costruzioni (+25,7%) e nell’Industria (+21,2%), in particolare Metalli (+48,4%) e Sistema Moda (+41,1%). Largo Consumo, Chimica e Farmaceutica sono invece in controtendenza. Lo rileva, con dati aggiornati, l’Osservatorio Procedure e Liquidazioni di, la tech company che fornisce segnali predittivi unici che semplificano la complessità per unadel business distintiva e sostenibile.

Ne parlano su altre fonti Cerved, fallimenti in crescita: +17,2% nel 2024. Boom degli strumenti di composizione delle crisi. Cerved: imprese italiane, la crisi non si ferma: fallimenti in aumento del 17,2% nel 2024. Imprese, nuova impennata di fallimenti: +17,2% nel 2024. Crescono i fallimenti delle imprese italiane | +172% nel 2024 secondo Cerved.

businesspeople.it comunica: Imprese, nuova impennata di fallimenti: +17,2% nel 2024 - Nel 2024 fallimenti in crescita del 17,2% in Italia. Colpite le imprese giovani e del Nord-Ovest. In aumento liquidazioni e nuove procedure per la crisi.

Nota di ansa.it: Cerved, fallimenti delle imprese a quota +17,2% a fine 2024 - Dopo anni di calo culminato a giugno 2020 in seguito alla moratoria sui prestiti, nell'ultimo biennio hanno ripreso a crescere i fallimenti tra le imprese italiane. (ANSA) ...

lagazzettadelmezzogiorno.it riferisce: Cerved, in 9 mesi 8.000 fallimenti - (ANSA) - MILANO, 6 DIC - Continua per il decimo trimestre consecutivo l'escalation dei fallimenti, e nei primi nove mesi, secondo l'Osservatorio Crisi d'Impresa del Cerved, le procedure ...